Sospesa la licenza per 7 giorni al titolare di un locale di Ispica

Il titolare di un esercizio pubblico della fascia costiera di Ispica è stato sottoposto a una sospensione della licenza di pubblica sicurezza per sette giorni. Questa sospensione è stata ordinata dal Questore della provincia di Ragusa a seguito di un controllo di Polizia che ha rilevato diverse violazioni durante un evento tenutosi nel locale, in contrasto con le prescrizioni della licenza di pubblica sicurezza originariamente concessa.

I CONTROLLI



Durante il controllo congiunto effettuato da operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, è emerso che il locale non ha rispettato l’orario consentito per l’attività e non disponeva di sistemi adeguati di controllo degli accessi e delle uscite, rendendo impossibile quantificare il numero effettivo di persone presenti nell’area autorizzata al momento del controllo.

Oltre alla sospensione della licenza, al trasgressore sono state inflitte sanzioni amministrative da parte del personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica.