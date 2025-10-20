Sorteggi di Coppa Italia regionale. Il Modica affronta la Messana, il Vittoria contro l’Acquadolcese

Sorteggio dei quarti di finale di Coppa Italia Regionale. Il Vittoria di Giovanni Campanella affronterà l’Acquadolcese; il Modica se la vedrà con la Messana.

Ai quarti di finale del girone B sono arrivate quattro squadre – tra queste -anche Vittoria e Modica. Nel prossimo turno, che si disputerà nel nuovo anno 2026, vi saranno due scontri diretti e alla fine le due vincitrici si affronteranno nella finale.

La vincitrice del girone accederà poi alla fase nazionale di Coppa Italia, con un calendario che prevede scontri con le vincitrici dei giorni calabrese, pugliese, lucano e dei due gironi campani.

Il sorteggio avrebbe potuto prevedere anche uno scontro diretto e l’ennesimo derby tra Vittoria e Modica. Così non è stato.

Il Modica se la vedrà con la Messana, squadra tra le più forti del torneo, che sabato scorso ha battuto il Vittoria. I biancorossi affronteranno l’Acquadolcese, squadra fanalino di coda, che domenica ha conquistato i suoi primi tre punti contro il Melilli. È una squadra solo apparentemente in crisi, in realtà in netta crescita.

Nei prossimi giorni saranno comunicate le date, orari e le sedi ufficiali dell’incontro.

