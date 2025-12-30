Sorpreso all’alba mentre tenta di rubare un furgone: arrestato a Comiso

È stato sorpreso mentre armeggiava sul quadro di accensione di un Fiat Doblò parcheggiato in strada e per questo arrestato in flagranza di reato. È accaduto all’alba a Comiso, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno fermato un 39enne originario di Francofonte, gravemente indiziato di tentato furto aggravato di automezzo.

L’intervento è scattato intorno alle cinque del mattino, a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112, che indicava la presenza di un uomo intento a manomettere un veicolo in sosta sulla pubblica via. La Gazzella dell’Arma, giunta rapidamente sul posto, ha individuato il soggetto segnalato ancora vicino al mezzo, con arnesi da scasso addosso.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe prima forzato la portiera del furgone e poi tentato di metterlo in moto, danneggiando il sistema di accensione. Sul luogo è arrivato anche il proprietario del veicolo, allertato dal trambusto e dai vicini, che ha potuto constatare i danni e rientrare in possesso del mezzo.

Durante la perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto ulteriori strumenti di effrazione, rafforzando il quadro indiziario. Il 39enne è stato quindi arrestato in flagranza e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Ragusa, posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida. L’uomo è stato inoltre denunciato per possesso ingiustificato di grimaldelli.

