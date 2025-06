Sorpresa in spiaggia a Marina di Modica: tartaruga deposita 105 uova

È arrivata la prima, attesissima, testimonianza del legame tra la natura e il nostro litorale: una tartaruga marina Caretta Caretta ha scelto la spiaggia di Marina di Modica per nidificare. Il nido, scoperto ieri pomeriggio grazie alla segnalazione di un bagnante, è il primo della stagione 2025 lungo la costa modicana e rappresenta un segnale incoraggiante sulla salute dell’ecosistema locale.

A darne notizia è l’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro:

“È la prima testimonianza di questa estate 2025 del nostro impegno per l’ambiente. Si tratta della prima nidificazione quest’anno sul nostro litorale. La nostra Protezione Civile e il WWF hanno messo in sicurezza il nido, posizionandolo tra gli chalet Scirocco e Tortuga, in modo che non ci siano rischi una volta avvenuta la schiusa delle uova”.