Soroptimist Club di Ragusa: Carlotta Schininà Tagliavia nuova presidente, al centro il diritto delle donne

“Ogni donna deve poter scegliere liberamente il proprio futuro”. Questo il messaggio lanciato dalla nuova presidente eletta del Soroptimist Club di Ragusa, Carlotta Schininà Tagliavia. La cerimonia del passaggio di consegne si è svolta domenica 11 gennaio a Villa Criscione, durante la conviviale di apertura dell’anno sociale del Soroptimist Club di Ragusa. Un appuntamento particolarmente significativo che ha segnato l’inizio di un nuovo biennio di attività e impegno sul territorio.

Carlotta Schininà Tagliavia subentra alla past president, Maria Pia Iacono Occhipinti. Nel suo discorso programmatico, la nuova presidente ha delineato le linee guida del nuovo mandato, ribadendo con forza la missione del Club: “Nei prossimi due anni il mio principale obiettivo sarà riuscire a diffondere il messaggio che ogni donna deve poter scegliere liberamente il proprio futuro, senza vincoli imposti dagli stereotipi e dalle disuguaglianze”. Un impegno che si tradurrà in progetti, iniziative e azioni concrete volte alla promozione dei diritti, dell’autodeterminazione e delle pari opportunità, nel solco dei valori che da sempre caratterizzano il Soroptimist International.

All’evento hanno preso parte autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo: il Sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Maria Rita Schembari, l’Assessore ai Centri Storici Giovanni Gurrieri e i Presidenti dei Club Lions, Rotary e Rotary Hybla Heraea, a testimonianza del forte legame e della proficua collaborazione tra il Soroptimist Club di Ragusa e il territorio ibleo.

Il Soroptimist Club di Ragusa, espressione sul territorio ibleo della rete internazionale Soroptimist che opera da più di un secolo, riunisce donne impegnate professionalmente che operano per la promozione dei diritti umani, delle pari opportunità e della valorizzazione del potenziale femminile. Attraverso progetti, azioni e collaborazione con le istituzioni locali, il Club contribuisce allo sviluppo sociale, culturale e sostenibile della comunità iblea, favorendo la crescita di una società più inclusiva e consapevole.



