“Solo un bagno…” Poi più nulla: riprese oggi le ricerche del velista ragusano Federico Ottaviano

Sono riprese stamani le ricerche in mare di Federico Ottaviano, uomo disperso dalle 16 di ieri pomeriggio al largo di Cava d’Aliga nel Ragusano. Sessantasettenne, veterinario di Ragusa, diportista e velista esperto, stava facendo una gita in mare con un gruppo di amici sulla sua barca a vela e avrebbe deciso di fare un bagno. Cosa sia accaduto è al vaglio delle autorità. La competenza in questo frangente è della Guardia costiera che da ieri sta cercando di ricostruire l’accaduto con chi era a bordo. L’imbarcazione nella serata di ieri è rientrata al porto di partenza, a Marina di Ragusa, in attesa di eventuali provvedimenti delle Autorità. Fin dal primo allarme, nel pomeriggio di ieri un elicottero dei vigili del fuoco ha effettuato un primo pattern di ricerca sostituito poi da un elicottero della Guardia costiera che ha successivamente ribattuto l’area assieme a mezzi navali di Guardia costiera e protezione civile fino al calare della sera. Stamane le ricerche sono riprese via mare.

Aggiornamento

Intorno alle 9 sono ricominciate le ricerche anche via aerea. Sul posto un elicottero della Guardia costiera che ha volato sottocosta da Pozzallo a Marina di Modica fino a Cava d’Aliga dove si sta impostando un nuovo reticolo di ricerca.

AGGIORNAMENTO ORE 13 TROVATO VIVO FEDERICO OTTAVIANO LEGGI L’ARTICOLO SOTTO

