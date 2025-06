Federico è miracolosamente vivo. Trovato l’uomo disperso in mare, ha già parlato con i familiari

Un miracolo. E’ stato ritrovato vivo il medico veterinario ed esperto velista Federico Ottaviano, che dalle 16 circa di ieri pomeriggio è stato dato per disperso a largo di Cava D’Aliga. Avrebbe risparmiato le energie avvicinandosi alla costa spinto dalla corrente che lo ha agevolato, stando a pancia in su, fino a che non è arrivato a Punta Regilione, da lì ha chiamato i suoi familiari, è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale a Modica. La sua lucidità e la sua conoscenza del mare lo hanno salvato.

Finisce un incubo non solo per la famiglia ma per le decine di amici che si sono messi a disposizione per cercarlo. Da ieri alle 16, Guardia costiera con mezzi navali e aerei, Vigili del fuoco con mezzi aerei e Protezione civile dal mare, stavano perlustrando il tratto di mare prospicente Cava d’Aliga verso Marina di Modica, senza esito fino a questa mattina. Stando alle prime frammentarie informazioni, l’uomo si sarebbe tuffato dalla sua barca a vela, con la quale stava facendo una gita assieme ad altri amici, senza poi riuscire a tornare a bordo. Cosa sia accaduto fortunatamente lo potrà raccontare lui stesso.

Notizia in aggiornamento

