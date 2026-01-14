Solidarietà concreta: a Ragusa buoni spesa e beni essenziali dal Lions Club Host

Proseguono con intensità e concretezza le attività di service del Lions Club Ragusa Host nell’ambito della Settimana contro la fame, l’iniziativa dedicata al sostegno delle fasce più fragili della comunità ragusana. Anche nei giorni scorsi il Club ha messo in campo azioni solidali mirate, trasformando l’impegno sociale in aiuto tangibile per chi vive condizioni di disagio.

Al centro degli interventi la distribuzione di beni di prima necessità, pensata per rispondere ai bisogni immediati di numerose famiglie. Il Lions Club Ragusa Host ha donato buoni spesa destinati all’acquisto di bombole del gas all’associazione Vo.Cri., realtà di volontariato cristiano che opera nel centro storico della città, garantendo così un supporto essenziale a nuclei familiari in difficoltà economica.

Parallelamente, sono state consegnate borse della spesa contenenti generi alimentari di vario tipo, insieme a prodotti per l’igiene personale e della casa, strumenti indispensabili per assicurare condizioni di vita dignitose e alleviare il peso delle difficoltà quotidiane.

Ulteriori borse di spesa sono state affidate al canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, parroco della cattedrale di San Giovanni Battista, che provvederà alla distribuzione tra i parrocchiani più bisognosi. Un gesto che rafforza la collaborazione tra il Lions Club e le realtà ecclesiali del territorio, da sempre punto di riferimento per l’assistenza alle persone in stato di necessità.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è la presidente del Lions Club Ragusa Host, Carmen Occhipinti, che evidenzia come il progetto abbia beneficiato anche della generosità diretta dei soci. «Un contributo significativo è arrivato da alcuni membri del Club – spiega – che hanno voluto affiancare le donazioni ufficiali acquistando personalmente, con risorse proprie, generi di prima necessità. Un gesto che rafforza ulteriormente il valore solidale dell’iniziativa».

