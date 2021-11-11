Sociale, inaugurata a Cammarata la Residenza Magnolia: molto più di un alloggio per la terza età

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A due passi dalla stazione ferroviaria di Cammarata-San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, sorge la nuova Residenza Magnolia , una casa di riposo ideale per tutte le persone che desiderano ricevere assistenza h24 in un luogo accogliente e pulito come quello di casa propria.

Circondato dal verde, con un ampio spazio all’aperto, la Residenza Magnolia offre diversi servizi atti a soddisfare le esigenze di ogni ospite: camere moderne e confortevoli, infermeria, assistenza medica, servizi di ristorazione e molto altro.

Inoltre, per chi lo desidera, sono garantiti tantissimi servizi accessori che permettono un soggiorno perfetto a 360°: barbiere, parrucchiera, estetista, podologo, lavanderia e addirittura uno spazio adibito a palestra, con possibilità di organizzare sedute di sport all’aperto o al chiuso a seconda della stagione.

Le camere di Residenza Magnolia

Tutte le camere della Residenza Magnolia sono realizzate per garantire un soggiorno confortevole e in totale sicurezza, grazie alla presenza costante di personale specializzato all’interno della struttura. Esistono diversi tipi di camere singole, doppie e triple, tutte dotate di:

– bagno in camera con pratica doccia e sanitari accessibili anche in caso di disabilità;

– climatizzatore;

– letti ortopedici regolabili, per un riposo di qualità;

– pulsante d’emergenza;

– televisione.

Monolocali per una maggiore privacy in totale sicurezza

Per gli ospiti che desiderano vivere in un ambiente ancora più spazioso, la Residenza Magnolia mette a disposizione tre suite, per sentirsi ancora più a casa, coccolati e in totale sicurezza. Tutti i monolocali sono dotati di:

– ampio open space con divano confortevole e cucina attrezzata;

– camera da letto spaziosa con letti ortopedici di ultima generazione;

– bagno con sanitari e pratica doccia;

– climatizzatore;

– televisione;

– pulsante d’emergenza.

Tutti i servizi di Residenza Magnolia

All’interno della Residenza Magnolia è disponibile anche il servizio di ristorazione con piatti gustosi e salutari, studiati con un nutrizionista per seguire le diverse esigenze di ogni ospite. Inoltre, per chi lo desidera, ogni giorno lo staff organizza attività laboratoriali per trascorrere il tempo divertendosi e rilassandosi. Sono garantite anche giornate di escursioni dove si potranno scoprire nuovi luoghi e partecipare alle numerose sagre e feste organizzate nel territorio siciliano, il tutto in totale sicurezza grazie alla presenza costante di infermieri, OSS e personale altamente qualificato.

Contatti Residenza Magnolia

È naturalmente possibile fare visita alla struttura e agli ospiti della Residenza Magnolia.

Per ottenere ulteriori informazioni, vi invitiamo a chiamare i numeri: +39 0922 175 7464, +39 0922 175 7465, +39 347 618 7818. È possibile anche scrivere un’email all’indirizzo di posta elettronica info@residenzamagnolia.com o visitare il sito residenzamagnolia.com per scoprire, grazie al tour virtuale, tutti gli spazi del residence.

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