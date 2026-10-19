Migliori parrucchieri d’Italia: cinque saloni iblei nella guida TOP HAIRSTYLISTS 2026

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Da Ispica a Scicli, passando per Modica e Ragusa: cinque realtà della provincia entrano nella selezione nazionale dedicata ai professionisti dell’acconciatura. Un riconoscimento che accende i riflettori su un settore fatto di tecnica, ricerca e attenzione al cliente.

C’è chi sceglie un nuovo taglio per cambiare look, chi cerca il colore capace di valorizzare i propri lineamenti e chi desidera affidarsi a mani esperte per sentirsi bene con la propria immagine. Dietro ogni trasformazione ci sono professionalità, creatività e un lavoro quotidiano fatto di tecnica e aggiornamento.

Anche la provincia di Ragusa si ritaglia uno spazio nel panorama nazionale dell’hairstyling: sono cinque i saloni del territorio selezionati per la guida TOP HAIRSTYLISTS 2026 – I Migliori Parrucchieri d’Italia. I nomi sono Angelo Lorefice Hair Specialist di Ispica, L’Amoury Beauty Lab di Modica, Moda Arte Capelli e Trizzi Team di Ragusa e Giuseppe Voi Hair & Make-Up Experience di Scicli. Cinque insegne distribuite in quattro centri della provincia, accomunate dalla presenza nella selezione dedicata ai professionisti italiani della cura dei capelli.

Un risultato che offre l’occasione per raccontare un settore in cui il mestiere del parrucchiere va ben oltre forbici e phon: oggi, infatti, creare uno stile significa saper ascoltare le esigenze del cliente, interpretare le tendenze e adattarle alla personalità di ciascuno. La qualità di un salone passa dalla precisione del taglio alla ricerca del colore, dalla scelta dei prodotti all’accoglienza, fino alla capacità di proporre soluzioni personalizzate.

Tra le realtà presenti nella guida c’è L’Amoury Beauty Lab di Modica, legato al percorso professionale di Vincenzo Melodia e a una visione della bellezza che mette al centro la persona e il benessere. A Ragusa, Moda Arte Capelli, associato al professionista Federico Longo, pone l’accento sulla ricerca nella colorazione e sulle tecniche di schiaritura, mentre Trizzi Team, guidato da Giuseppe La Cognata, viene raccontato attraverso il connubio tra creatività, tecnica e aggiornamento stilistico. Completano la presenza iblea Angelo Lorefice Hair Specialist a Ispica e Giuseppe Voi Hair & Make-Up Experience a Scicli, due ulteriori realtà inserite nella selezione siciliana dell’edizione 2026.

La guida prende in considerazione diversi aspetti dell’esperienza in salone, dalla qualità dei servizi ai prodotti utilizzati, dal comfort degli ambienti alla formazione professionale. La presenza di cinque attività della provincia nella stessa edizione rappresenta così una vetrina per un comparto che, anche nei centri più piccoli, si confronta con le tendenze nazionali e con una clientela sempre più attenta alla personalizzazione. Perché dietro un nuovo taglio o una sfumatura studiata non c’è soltanto una questione estetica, ma anche un percorso di competenze, ricerca e rapporto umano.

Da Ispica a Modica, da Ragusa a Scicli, la selezione riunisce cinque nomi del territorio e richiama l’attenzione sul valore delle professionalità locali, capaci di trasformare la cura dell’immagine in un lavoro che unisce tecnica, creatività e passione. La guida completa è consultabile sul sito ufficiale TOP HAIRSTYLISTS – I Migliori Parrucchieri d’Italia.

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