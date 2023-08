Siracusa-Gela, ultimatum della Cosedil al Cas: “Subito i pagamenti o il 7 settembre si fermano i lavori”

Nel marzo 2022, il CAS aveva proposto un dilazionamento di due anni per il pagamento di una somma totale di circa 16 milioni di euro dovuta a Cosedil. Cosedil aveva bisogno di questi fondi per coprire le perdite subite nell’appalto e per pagare gli altri soggetti coinvolti nella filiera produttiva. I costi dei materiali di costruzione sono aumentati notevolmente negli ultimi anni, rendendo la situazione ancora più critica. La vicenda si è complicata ulteriormente perché Cosedil non è stata inclusa nell’elenco delle stazioni appaltanti che possono accedere al fondo del Ministero delle Infrastrutture. Questo è dovuto al ritardo con cui il CAS ha presentato l’istanza. La situazione mette a rischio non solo l’azienda costruttrice, ma anche l’occupazione dei lavoratori e il territorio circostante.