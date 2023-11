Sinistra italiana torna a chiedere un tavolo tecnico per risolvere i problemi del Cimitero di Modica. Lo aveva chiesto già la settimana scorsa

Cercare utili alternative per risolvere il gravoso problema del Cimitero di Modica, luogo di gravi carenze strutturali negli edifici a loculi, quelli che ricadono nella parte vecchia del complesso di contrada Piano Ceci. Il rappresentante di Sinistra Italiana, Vito D’Antona, all’indomani del 2 novembre giorno di Commemorazione dei defunti torna su un argomento che aveva affrontato già una settimana fa.

D’Antona prende atto che l’Amministrazione Monisteri sta affrontando la questione ma ritiene fondamentale un tavolo tecnico per affrontare tutti insieme la questione legata a quei colombari in forte dissesto strutturale.

“Il sindaco Monisteri, con le dichiarazioni in merito alla problematica della inibizione a tanti cittadini di accedere ad alcune edicole funerarie al Cimitero perché transennate a causa della precaria condizione di stabilità in cui versano, riferisce di tentativi, finora andati a vuoto, di risolvere la questione – afferma D’Antona – nessuno sottovaluta la complessità della problematica, causata dal fatto che le edicole appartengono a circoli privati e a confraternite, che avrebbero dovuto effettuare negli anni la necessaria manutenzione. Tuttavia, riteniamo che oltre alla strada indicata di una acquisizione degli immobili, il cui obiettivo, come ammesso dal Sindaco, è di difficile realizzazione, dovuto alla difficoltà, nel caso di circoli non più attivi da anni, della individuazione esatta della platea dei proprietari, vadano verificate delle alternative”.

Le alternative indicate da Sinistra Italiana?

“L’Amministrazione comunale istituisca un tavolo tecnico per verificare, tra le diverse ipotesi possibili, la fattibilità anche di quella, come disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990, che consente ai Comuni, in caso di incuria dei privati, di intervenire al fine di eliminare il pericolo” conclude D’Antona. Il Decreto nazionale regola la materia cimiteriale e prevede che l’ente in cui ricade il manufatto carente e comunque strutturalmente pericoloso intervenga. Addebitando le spese ai proprietari. Intanto l’Amministrazione Monisteri non si ferma e sta cercando in tutti i modi di interloquire con i proprietari degli edifici colombari oggi impraticabili e danneggiati strutturalmente.