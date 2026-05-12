Sicurezza rafforzata nelle banche: firmato in Prefettura il protocollo contro rapine e frodi informatiche

Un nuovo passo nella prevenzione della criminalità ai danni degli istituti bancari e dei clienti è stato compiuto questa mattina con la firma del “Protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e dei clienti”, sottoscritto presso la Prefettura di Ragusa.

L’accordo è stato firmato dal Prefetto Tania Giallongo e dal rappresentante di OSSIF – Centro di Ricerca dell’ABI sulla sicurezza anticrimine Marco Iaconis, organismo di riferimento dell’ABI.

Un’intesa contro rapine, frodi e attacchi informatici

Il protocollo nasce con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione contro rapine, furti agli sportelli ATM, attacchi vandalici e, soprattutto, le sempre più diffuse frodi informatiche, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e sistemi basati su intelligenza artificiale.

L’intesa si inserisce nel quadro del protocollo nazionale già sottoscritto tra ABI e Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, rappresentando un ulteriore livello di coordinamento territoriale.

Le banche aderenti al protocollo

All’incontro hanno partecipato i vertici locali delle Forze di Polizia e i rappresentanti degli istituti bancari aderenti, tra cui:

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, BANCA SELLA, BANCO BPM, BPER BANCA, COMPASS, CREDIT AGRICOLE, CREDITO EMILIANO, INTESA SANPAOLO e UNICREDIT.

Un’adesione ampia che testimonia la volontà del sistema bancario di rafforzare la sicurezza complessiva del settore.

Misure di sicurezza e collaborazione con le Forze dell’Ordine

Il protocollo prevede l’adozione di una serie di misure di sicurezza da parte degli istituti di credito, finalizzate a ridurre i rischi legati a rapine, furti, truffe e attacchi digitali.

Elemento centrale dell’accordo è la collaborazione costante e strutturata con le Forze di Polizia, con l’obiettivo di migliorare l’attività di prevenzione e rendere più efficace il contrasto ai fenomeni criminali.

Il Prefetto: “Strumento per tutelare clienti e dipendenti”

Nel corso della firma, il Prefetto Tania Giallongo ha espresso soddisfazione per l’intesa raggiunta, sottolineando l’importanza del protocollo come strumento di tutela per clienti e lavoratori del settore bancario.

L’obiettivo, ha evidenziato, è garantire l’operatività degli istituti di credito in condizioni di maggiore sicurezza, riducendo al minimo i rischi per cittadini e operatori.

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