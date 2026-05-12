A Monterosso Almo arriva il finanziamento per il Centro Giovanile di Piazza San Giovanni

Un nuovo passo avanti per la riqualificazione degli spazi pubblici e per le politiche giovanili a Monterosso Almo. Il Comune è stato ufficialmente ammesso a finanziamento nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), ottenendo un contributo di 39.130,56 euro destinato al miglioramento del Centro Giovanile di Piazza San Giovanni.

L’intervento rientra tra le misure promosse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Siciliana e rappresenta un risultato significativo per il piccolo centro ibleo, sempre più impegnato nella valorizzazione delle proprie strutture pubbliche.

Un investimento per giovani, associazioni e comunità

Il finanziamento sarà utilizzato per la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale del Centro Giovanile, uno spazio considerato strategico per la vita sociale e culturale del paese.

L’obiettivo è rendere la struttura più moderna, accogliente e adatta allo svolgimento di attività educative, culturali, sociali e turistiche, rafforzando il ruolo del centro come punto di riferimento per i giovani e per le associazioni locali.

Il progetto punta infatti a trasformare il centro in un luogo ancora più dinamico, capace di ospitare iniziative, incontri e attività che coinvolgano l’intera comunità monterossana.

Un segnale di attenzione verso le aree montane

Il finanziamento rientra nel più ampio programma del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), strumento pensato per sostenere i comuni delle aree interne e montane, favorendo interventi di crescita, coesione e contrasto allo spopolamento.

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