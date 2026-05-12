Vittoria lancia la “Banca del Tempo”: nasce il progetto che trasforma il tempo in solidarietà

Un nuovo modello di welfare partecipativo prende forma a Vittoria con la presentazione ufficiale della “Banca del Tempo”, il progetto sociale promosso dal Comune per incentivare solidarietà, scambio di competenze e mutuo aiuto tra cittadini.

L’iniziativa è stata illustrata nella Sala degli Specchi “Ubaldo Balloni” di Palazzo Iacono dal Vicesindaco Giuseppe Fiorellini, dall’Assessore ai Servizi Sociali Francesca Corbino e dalla Dirigente dei Servizi Sociali Tiziana Carbonaro.

Il tempo come moneta di scambio

La “Banca del Tempo” si fonda su un principio semplice ma innovativo: il tempo diventa la vera moneta di scambio. Ogni ora donata equivale a un’ora ricevuta, indipendentemente dal tipo di attività svolta.

I cittadini potranno offrire competenze e disponibilità in diversi ambiti, come assistenza, lezioni, piccoli servizi domestici o supporto nelle attività quotidiane, e allo stesso tempo ricevere aiuto secondo le proprie necessità.

Un sistema basato sulla reciprocità che punta a rafforzare le relazioni sociali e il senso di comunità.

Un progetto aperto a tutta la comunità

Il progetto è rivolto a una platea ampia: residenti, giovani con consenso dei genitori, cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, associazioni ed enti del Terzo Settore.

Tutti potranno partecipare sia come erogatori che come beneficiari di servizi, contribuendo così alla costruzione di una rete sociale diffusa e inclusiva.

Attraverso una piattaforma digitale dedicata, ogni partecipante potrà gestire il proprio “conto del tempo”, monitorando le ore scambiate all’interno di un sistema basato su fiducia e collaborazione.

Un nuovo modello di solidarietà urbana

La Banca del Tempo non sostituisce i servizi professionali, ma si affianca ad essi come strumento di supporto sociale, promuovendo il buon vicinato e la cultura della condivisione.

L’accesso al progetto è semplice: è possibile iscriversi presso i Servizi Sociali del Comune, compilare una scheda di partecipazione e sostenere un breve colloquio conoscitivo.

Il sindaco: “Costruiamo una comunità più unita”

Il Sindaco Francesco Aiello ha sottolineato il valore dell’iniziativa come strumento di coesione sociale.

“Con la Banca del Tempo puntiamo a costruire una comunità sempre più unita e solidale, dove ogni cittadino possa sentirsi parte attiva del tessuto sociale”, ha dichiarato il primo cittadino.

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