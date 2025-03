Sicurezza e legalità: il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia elogia i militari di Ragusa

Truffe seriali, tentato omicidio, liberazione di un giovane sequestrato: sono soltanto alcuni degli importanti risultati ottenuti dai Carabinieri di Ragusa. I risultati di queste importanti operazioni sono stati riconosciuti in occasione della visita del Generale di Divisione Giuseppe Spina, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, che ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, incontrando autorità e militari per un confronto sulle strategie di sicurezza e un riconoscimento ai risultati operativi ottenuti.

I riconoscimenti ai Carabinieri per le operazioni di successo

Durante l’incontro, il Comandante della Legione ha elogiato i militari per le più rilevanti operazioni condotte negli ultimi mesi, tra cui: la liberazione di un giovane sequestrato a scopo di estorsione (giugno 2024). L’intervento con il GIS a Siracusa, con il supporto del Nucleo Investigativo di Ragusa, della Compagnia di Modica e della Tenenza di Scicli, ha portanto all’arresto di un sequestratore e al recupero di droga. L’arresto dell’autore di un omicidio a scopo di rapina (dicembre 2022 – gennaio 2025): grazie al Nucleo Investigativo, è stato individuato un cittadino straniero accusato di un brutale omicidio a Ispica. Arrestato all’estero con Mandato di Arresto Europeo, è stato estradato in Italia il 29 gennaio 2025. Smantellamento di un giro di truffe finanziarie (febbraio 2025): l’Aliquota Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria ha denunciato 39 persone, sequestrato 15 auto e 700.000 euro, scoprendo una frode ai danni di una società di intermediazione finanziaria. Individuazione e denuncia di truffatori seriali (febbraio 2025): in questa occasione, la Compagnia di Ragusa, con il supporto della Polizia Stradale di Sala Consilina, ha identificato due truffatori che avevano raggirato un anziano a Marina di Ragusa, sequestrando la refurtiva del valore di 5.000 euro. Arresto di un ladro in flagranza (gennaio 2025): la Sezione Operativa della Compagnia di Ragusa ha bloccato un cittadino straniero mentre rubava un ciclomotore. Sequestro di droga a Donnalucata (febbraio 2025): i carabinieri della Stazione di Donnalucata ha arrestato una persona e denunciato un complice per il possesso di 300 grammi di hashish destinati allo spaccio. Indagini su un caso di maltrattamenti familiari a Modica (febbraio 2025): dopo il ricovero in ospedale di un bambino con fratture multiple, la Compagnia e la Stazione di Modica hanno indagato sul padre, arrestato il 22 febbraio 2025. Inseguimento e arresto di fuggitivi a Ispica (marzo 2025): l’Aliquota Radiomobile di Modica ha intercettato due pregiudicati che si erano dati alla fuga, mettendo in pericolo i cittadini. Bloccati dopo un tentativo di fuga a piedi, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Arresto dell’autore di un tentato omicidio a Vittoria (marzo 2025): grazie alla collaborazione tra la Compagnia e la Stazione di Vittoria e la Polizia, è stato arrestato un uomo che aveva sparato con un’arma modificata.

