Sicurezza a Ragusa, arrivano nuovi rinforzi: più agenti per il controllo del territorio

Buone notizie per la sicurezza a Ragusa. A partire dal mese di marzo sono previsti nuovi rinforzi delle forze dell’ordine anche nel territorio ibleo, nell’ambito di un più ampio piano di potenziamento che interesserà l’intera Sicilia. Un intervento atteso da tempo, che punta a rafforzare il presidio del territorio e a rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza della comunità. A darne l’annuncio il SAP, sindacato autonomo di Polizia.

Nel complesso, saranno 336 le donne e gli uomini delle forze dell’ordine destinati alle varie province siciliane. Per Ragusa è previsto l’arrivo di sette nuovi agenti, un incremento che contribuirà ad alleggerire la carenza di organico e a migliorare la capacità operativa dei servizi di controllo e prevenzione.

Un segnale concreto dopo mesi di richieste

Il rafforzamento degli organici arriva dopo un lungo periodo di interlocuzioni e appelli per affrontare una situazione che, anche nel Ragusano, è diventata sempre più complessa. La pressione sul sistema della sicurezza, legata ai fenomeni di criminalità diffusa e alle nuove esigenze di controllo del territorio, ha reso evidente la necessità di un intervento strutturale.

L’arrivo dei nuovi agenti consentirà di potenziare la presenza delle pattuglie, migliorare i tempi di risposta alle emergenze e rafforzare il presidio nei centri urbani e nelle aree più sensibili della provincia.

Ragusa e il contesto regionale

Il potenziamento degli organici non riguarda solo Ragusa, ma si inserisce in una strategia regionale più ampia che prevede un incremento significativo soprattutto nelle grandi aree metropolitane come Palermo, Catania e Messina. Tuttavia, anche le province più piccole, come quella iblea, beneficeranno di un rafforzamento considerato essenziale per garantire un equilibrio territoriale nella distribuzione delle risorse.

Per Ragusa, l’arrivo di nuovi agenti rappresenta un passo importante per sostenere le attività quotidiane delle forze dell’ordine, spesso chiamate a operare con organici ridotti e carichi di lavoro elevati.

