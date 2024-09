Siciliani in Sudafrica. i “Ragusani nel mondo” partecipano alle celebrazioni del venticinquesimo con i concerti di Peppe Arezzo e Lorenzo Licitra

La delegazione di artisti iblei si fa onore a Johannesburg. Fra le diverse comunità estere di conterranei siciliani con cui l’Ass. Ragusani nel Mondo ha intrattenuto negli anni virtuosi interscambi socioculturali si segnala in particolare quella sudafricana di Johannesburg.

Sono in molti a chiederti con un pizzico di stupore se da quelle lontane parti del mondo vivano dei conterranei. La risposta è non solo positiva, ma segnala la presenza di una influente e numerosa comunità, composta da ben 30 mila siciliani, generalmente ben inseriti nel tessuto socio economico, con punte di assoluta eccellenza nel settore delle imprese e delle professioni. Un fiore all’occhiello della presenza italiana disseminata in tutto il globo.

Con la Comunità siciliana di Johannesburg, guidata da Salvatore Cristaudi e dalla consorte Francesca, originari del catanese, sono intercorsi sin dal 1997 virtuosi interscambi, che hanno determinato flussi turistici verso la Sicilia, e numerose attività culturali, con ben due tournée teatrali della Compagnia degli Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi e alcune rassegne di Cinema , estese anche a Pretoria e Città del Capo, che hanno visto la presenza di registi affermati come Vito Zagarrio, Nello Correale e Pasquale Scimeca, oltre all’attrice catanese Tiziana Lodato. Le ultime due attività hanno promosso la musica e il bel canto di Peppe Arezzo e Lorenzo Licitra, alfieri della cultura ragusana e artisti affermati in campo nazionale.

Dopo aver onorato la cerimonia del 25 Anniversario della Associazione dei Siciliani del Sudafrica nel novembre del 2019, i due artisti sono stati richiesti a gran voce per celebrare Il 30° Anniversario, a fine settembre, con diversi concerti che hanno animato anche la contemporanea ricorrenza del 75 anno di costituzione del Club Italiano, un’autentica cittadella avamposto della piu’ generale comunità italica e modello di aggregazione socio culturale per tutti i connazionali che vivono nella popolosa metropoli sudafricana.

Per oltre una settimana a Johannesburg non si è parlato altro che di Ragusa e del territorio ibleo, con innegabili riflessi positivi. E i numerosi concerti hanno riscosso generale apprezzamento, registrando anche il tutto esaurito.

In parallelo ai Concerti, e grazie anche alla attiva intermediazione dell’Ambasciatore Italiano in Sudafrica Alberto Vecchi, sono state tracciate le linee di un intenso programma quadriennale di interscambio, che vedrà da parte dell’Ass. Ragusani nel Mondo favorire, con apposite borse di studio, la presenza di giovani studenti in Sudafrica, l’attivazione di programmi di aiuto e assistenza verso Istituti di accoglienza e recupero di orfani e diseredati in Sudafrica, la promozione di stage formativi per artisti locali del canto e della musica, oltre a nuove attività culturali, come la promozione del cinema siciliano.

Un intenso programma, frutto di una rinnovata progettazione fra L’Associazione Ragusani nel Mondo e la Comunità siciliana del Sudafrica, che consoliderà un ponte ultradecennale di amicizia e che ancora una volta ribadirà il ruolo trainante della prima nella promozione della provincia di Ragusa.

Sebastiano D’Angelo – Dir. Ass. Ragusani nel Mondo



© Riproduzione riservata