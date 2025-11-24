Sicilia, via libera alla proroga contro il caro biglietti aerei

Da gennaio ad ottobre di quest’anno oltre 600 mila viaggiatori hanno beneficiato dello sconto voluto dalla Regione per rendere meno dispendioso l’impegno economico del viaggio aereo da e per la Sicilia. Dato, questo, che ha portato ad allungare i tempi di utilizzo del bonus fissando al prossimo 28 febbraio il termine. Termine indicato nel Decreto del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, già firmato dall’assessore regionale Alessandro Aricò. Un provvedimento che và ad alleggerire il peso economico che i siciliani debbono affrontare per viaggiare, per tornare nella propria terra o per portarsi fuori dall’isola; un provvedimento che ha il chiaro scopo di ridurre tutti quegli svantaggi legati al vivere in un’isola. Con esso si viaggia in aereo a prezzi scontati sia in questo periodo natalizio ma anche fino a tutto il mese di febbraio. “Abbiamo voluto dare una risposta all’enorme richiesta dei cittadini siciliani, confermando l’impegno del governo Schifani nel contrasto degli effetti del caro voli, soprattutto in un periodo di grandi spostamenti come quello delle prossime festività – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò – In pochi giorni le piattaforme di prenotazione delle compagnie Ita e Aeroitalia saranno aggiornate con la nuova scadenza e sarà possibile acquistare il biglietto ottenendo lo sconto. I numeri ci dicono quanto sia importante questa misura introdotta per venire incontro alle legittime esigenze di chi vive in un’isola, basti pensare che, secondo i dati disponibili in assessorato alla fine di ottobre 2025, oltre un milione e 300 mila sono state le richieste di rimborso sulla piattaforma SiciliaPei lanciata alla fine del 2023. Nel solo 2025, fra i mese di gennaio e quello di ottobre, oltre 600 mila viaggiatori hanno ottenuto lo sconto grazie all’iniziativa della Regione”. Lo sconto previsto nell’ottica dell’applicazione del bonus regionale prevede un abbassamento del prezzo del 25 per cento del prezzo del biglietto per tutti i residenti in Sicilia per voli da e per tutti gli aeroporti italiani; il vantaggio viene esteso al 50 per cento per le categorie prioritarie, ossia per quelle persone con almeno che sono portatori del 67 per cento di invalidità, gli studenti ed i residenti con un Isee inferiore a 15mila euro.





