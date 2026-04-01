Clamoroso alla Virtus Ragusa: si dimette l’allenatore Di Gregorio… ma il finale spiazza tutti

Per qualche ora, in casa Virtus Ragusa Basket, è sembrato davvero che si fosse aperta una crepa nel cuore della stagione.

Una comunicazione improvvisa, dai toni ufficiali e senza apparenti margini di dubbio, annunciava le dimissioni del capo allenatore Massimo Di Gregorio. Una notizia forte, capace di spiazzare l’ambiente e di accendere interrogativi sul futuro immediato della squadra.

Nel testo si parlava di una decisione “maturata nelle ultime ore” e arrivata “in maniera del tutto inattesa anche per la società”, legata a motivazioni personali non più conciliabili con l’impegno richiesto dal ruolo. Parole che lasciavano intravedere un passaggio complesso, quasi inevitabile.

A rendere il tutto ancora più credibile, le dichiarazioni attribuite allo stesso tecnico:

“È una decisione non è stata facile ed arriva dopo un lungo periodo di riflessione. Ringrazio la società, lo staff ed un gruppo di ragazzi davvero eccezionale, per il percorso condiviso fino ad oggi. Lascio con grande rispetto e affetto per questo ambiente e per questi colori, convinto che la squadra potrà continuare questo gratificante percorso della stagione in corso.”

Un addio composto, carico di riconoscenza, che sembrava chiudere un ciclo costruito con dedizione. Anche la società, nella nota, appariva allineata su questa linea: presa d’atto, ringraziamenti, e la volontà di guardare avanti.

A intervenire era stata anche la presidente Sabrina Sabbatini:

“Dispiace molto per quanto accaduto, soprattutto per le modalità e i tempi. A Massimo va comunque il nostro ringraziamento per l’impegno profuso e un sincero augurio per le migliori fortune personali e professionali. La società è già al lavoro per individuare una soluzione adeguata che possa garantire continuità al progetto tecnico.”

Un quadro perfettamente costruito, reso ancora più plausibile da un dettaglio non secondario: il turno di riposo imminente, che avrebbe consentito al club di gestire senza affanni una transizione tecnica.

Tutto tornava. Troppo, forse.

Perché proprio quando la notizia iniziava a sedimentarsi, è arrivato il ribaltamento: nessuna dimissione, nessuna separazione. Solo un abile – e riuscitissimo – scherzo di Pesce d’Aprile.

Un gioco costruito con cura, capace di ingannare anche i più attenti e di far immaginare, per qualche ora, uno scenario completamente diverso per la Virtus Ragusa. La realtà, invece, è ben più solida: Massimo Di Gregorio resta al suo posto, alla guida della squadra, con il percorso stagionale che continua senza scosse.

E in fondo, a pensarci bene, c’era un indizio che forse avrebbe dovuto far riflettere: un addio così, improvviso e silenzioso, nel pieno della stagione, difficilmente sarebbe stato nello stile di Di Gregorio.

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