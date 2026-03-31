A Ispica il PD sceglie Paolo Monaca: accordo con Sud Chiama Nord dopo la rottura del Campo Largo

Svolta politica a Ispica in vista delle prossime elezioni amministrative. Il Partito Democratico locale ha ufficializzato il sostegno alla candidatura a sindaco di Paolo Monaca, raggiungendo un accordo politico con Sud chiama Nord.

Una decisione maturata dopo la rottura del cosiddetto Campo Largo, che segna un nuovo assetto degli equilibri politici cittadini.

Rottura del Campo Largo e nuova alleanza

Secondo quanto spiegato da Gianni Stornello, coordinatore del PD ispicese, la candidatura di Monaca rappresentava una delle opzioni già presenti nel tavolo di coalizione. Tuttavia, la mancata sintesi tra le forze politiche, anche a causa di dinamiche esterne al territorio, ha portato alla definitiva frattura.

Il PD ha quindi scelto di convergere su una soluzione ritenuta coerente con il lavoro svolto in Consiglio comunale insieme a Sud chiama Nord, privilegiando una linea politica basata sulla continuità amministrativa e sul confronto già avviato.

“Scelta nell’interesse della città”

Nel suo intervento, Stornello ha sottolineato come il partito abbia tentato fino all’ultimo di mantenere unita la coalizione, anche rinunciando a candidature di peso, con l’obiettivo di costruire un’alternativa ampia al centrodestra.

La rottura del tavolo, secondo il PD, sarebbe stata influenzata da decisioni prese a livello regionale, considerate lontane dalle reali esigenze della comunità ispicense.

I temi della campagna elettorale

Con l’avvio della campagna elettorale, il PD annuncia il proprio impegno su una serie di questioni cruciali per la città: dalla difficile situazione finanziaria del Comune alle carenze di personale, dalla mancanza di programmazione urbanistica al degrado della fascia costiera.

Tra le priorità anche il contrasto alle infiltrazioni mafiose, il disagio giovanile, la povertà educativa e il rilancio del centro storico e delle attività commerciali.

Verso le elezioni: confronto aperto con Monaca

Il dialogo con il candidato sindaco Paolo Monaca è già avviato da tempo e proseguirà durante tutta la campagna elettorale. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un progetto condiviso che metta al centro la città, superando personalismi e logiche trasformistiche.

La partita elettorale a Ispica si apre dunque con nuovi equilibri e scenari ancora tutti da definire.

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