Un solo sportello nell’ufficio postale di Scoglitti: code e lunghe attese. I disagi dei residenti

di Francesca Cabibbo – Disagi all’ufficio postale di Scoglitti. L’ufficio opera con un solo addetto allo sportello, oltre alla direttrice. Un solo sportello è troppo poco per una frazione che conta 5000 abitanti, ma con un’utenza ben maggiore perché a Scoglitti fanno riferimento tutti gli immigrati che vivono nelle campagne circostanti. Lunghe file agli sportelli, attese di oltre un’ora che creano malumori tra i residenti, specie tra i più anziani: questa la situazione di un ufficio postale che, nell’arco di pochi mesi, è passato da tre unità a un solo dipendente presente ad un unico sportello per tutti i servizi forniti.

Crescono i malumori e la segretaria del PD, Roberta Salemi ha scritto al direttore provinciale di Poste Italiane per segnalare la situazione e chiedere quali siano le cause e se nell’immediato è previsto un rafforzamento del personale. Si teme che questa situazione possa preludere a ulteriori penalizzazioni o a un ridimensionamento dell’ufficio di Scoglitti. Sarebbe gravissimo per una frazione che peraltro si avvicina al periodo estivo, quando è previsto un grande flusso di turisti.

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