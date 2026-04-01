Terremoto politico a Vittoria: sindaco Aiello dimissionario nel giorno del primo aprile!

“Terremoto politico a Vittoria. Si e dimesso il sindaco Francesco Aiello che lascia la carica di primo cittadino all’assessore Cesare Campailla” .

Fake news, o meglio “pesce d’aprile” a Vittoria. La notizia falsa e stata lanciata dalla pagina facebook “Talè Vittoria”, ma condivisa da alcuni. E qualcuno ci ha creduto, nonostante la platealità di una notizia palesemente falsa !

Il pesce d’aprile funziona ancora ! E i social rischiano di far passare per vero ciò che è semplicemente falso.

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