Riparte martedì 7 aprile “Salute a Bordo”, la campagna itinerante di screening promossa dall’ASP di Ragusa con l’obiettivo di avvicinare i servizi di prevenzione ai cittadini dei dodici comuni iblei. Dopo il successo registrato lo scorso dicembre, l’iniziativa torna sulle strade del territorio con un motorhome attrezzato che porterà informazione, esami e servizi direttamente nelle […]
Terremoto politico a Vittoria: sindaco Aiello dimissionario nel giorno del primo aprile!
01 Apr 2026 17:04
“Terremoto politico a Vittoria. Si e dimesso il sindaco Francesco Aiello che lascia la carica di primo cittadino all’assessore Cesare Campailla” .
Fake news, o meglio “pesce d’aprile” a Vittoria. La notizia falsa e stata lanciata dalla pagina facebook “Talè Vittoria”, ma condivisa da alcuni. E qualcuno ci ha creduto, nonostante la platealità di una notizia palesemente falsa !
Il pesce d’aprile funziona ancora ! E i social rischiano di far passare per vero ciò che è semplicemente falso.
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