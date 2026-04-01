Il videomessaggio del Vescovo La Placa per la Santa Pasqua: «Cristo è la nostra speranza»

In vista della Santa Pasqua 2026, il Vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha diffuso un videomessaggio rivolto a tutta la comunità diocesana, alle famiglie e ai cittadini del territorio. Il messaggio invita tutti a lasciarsi raggiungere dalla luce del Risorto, ritrovando speranza e fiducia anche nelle difficoltà del presente.

«Cristo è Risorto, è risorto anche per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero: Cristo è la nostra Pace, Cristo è la nostra Speranza», afferma il Vescovo nel suo intervento, sottolineando come la Pasqua continui a essere un annuncio capace di rinnovare la vita e di aprire cammini di riconciliazione.

Il videomessaggio, diffuso attraverso i canali ufficiali della Diocesi di Ragusa, vuole raggiungere ogni fedele, offrendo un momento di riflessione e incoraggiamento per affrontare le sfide quotidiane alla luce della resurrezione di Cristo. Mons. La Placa esorta la comunità a vivere questi giorni con spirito di solidarietà, condivisione e rinnovata speranza, rafforzando i legami familiari e comunitari.

La Diocesi invita inoltre tutti a partecipare alle celebrazioni liturgiche della Settimana Santa, rispettando le tradizioni e approfondendo il significato spirituale della Pasqua. Il videomessaggio del Vescovo rappresenta così un segnale di vicinanza e guida spirituale per tutti i cittadini di Ragusa e del territorio circostante.

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