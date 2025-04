Sicilia tra le mete top di primavera: boom in aeroporto Catania, pochi voli su Comiso

La Sicilia tra le mete preferite degli italiani per i Ponti di Primavera, subito dopo la Toscana e davanti alla Sardegna. Secondo una ricerca di YouGov Italia, circa il 50% degli italiani approfitterà dei lunghi weekend tra Pasqua, 25 aprile e 1° maggio per concedersi una vacanza, prediligendo località balneari e esperienze autentiche.

A rendere la Sicilia particolarmente appetibile sono la natura incontaminata (79%) e la ricchezza culturale (74%), elementi che attraggono chi desidera rilassarsi e riconnettersi con il territorio. Nel frattempo, lo scalo di Catania fa registrare un aumento di passeggeri del +5,4% rispetto allo scorso anno, con oltre 740.000 passeggeri attesi durante il periodo pasquale 2025. È quanto emerge dalle previsioni della direzione commerciale e marketing di SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso. In particolare, le rotte più gettonate sono Londra Gatwick (+31%), Monaco di Baviera (+20%) e Malta.

E Comiso?

Vero è che la SAC gestisce Catania e Comiso ma in tutto questo, Comiso non è pervenuta. Non sappiamo quali siano le previsioni per lo scalo ibleo ma d’altra parte l’aeroporto di Comiso copre pochissime rotte: a livello nazionale Bergamo, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Parma e Verona. A livello internazionale, soltanto Lille, Parigi, Tirana e Praga. Insomma, per lo scalo ibleo si preannuncia un’estate, dal punto di vista dei voli, particolarmente fiacca. Un gioiello non competitivo che nessuno sembra voler far crescere.

Speranza nei bandi per incentivare le rotte

A fine marzo sono stati pubblicati i bandi per concedere incentivi alle compagnie aeree e potenziare lo scalo ma riguardano la stagione invernale. La stagione estiva, per motivi meramente burocratici e di tempistiche discutibili, è ormai irrimediabilmente compromessa. Se i turisti vorranno arrivare da noi, dovranno farlo solo armati di buona volontà.

