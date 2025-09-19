Sicilia, si dimette l’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo: verso il ritorno in giunta di Luca Sammartino

Cambio in giunta regionale. Salvatore Barbagallo, assessore regionale all’Agricoltura, ha annunciato le proprie dimissioni dall’incarico, che diventeranno effettive da lunedì 22 settembre. La decisione, maturata per motivi personali, è stata comunicata ufficialmente nel corso di un incontro a Palazzo d’Orléans.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ringraziato Barbagallo per l’impegno e la dedizione mostrati nel corso del mandato, sottolineando «l’ottimo lavoro svolto e la grande professionalità con cui l’assessore ha portato avanti le proprie funzioni».

Con l’uscita di scena di Barbagallo, si apre adesso la fase di individuazione del nuovo assessore che guiderà l’assessorato all’Agricoltura. Secondo i rumors sarà Luca Sammartino, esponente della Lega, ad avviarsi verso il ritorno in giunta.

