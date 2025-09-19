Una vera rivoluzione digitale per i cittadini siciliani affetti da celiachia e dermatite erpetiforme. Dal 1° ottobre 2025 entrerà in funzione il nuovo sistema informatizzato Celiachi@RL, la piattaforma regionale che sostituirà definitivamente i buoni cartacei per l’acquisto degli alimenti senza glutine. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute sarà attivata da tutte le Asp della Sicilia […]
Sicilia, si dimette l’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo: verso il ritorno in giunta di Luca Sammartino
19 Set 2025 15:02
Cambio in giunta regionale. Salvatore Barbagallo, assessore regionale all’Agricoltura, ha annunciato le proprie dimissioni dall’incarico, che diventeranno effettive da lunedì 22 settembre. La decisione, maturata per motivi personali, è stata comunicata ufficialmente nel corso di un incontro a Palazzo d’Orléans.
Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ringraziato Barbagallo per l’impegno e la dedizione mostrati nel corso del mandato, sottolineando «l’ottimo lavoro svolto e la grande professionalità con cui l’assessore ha portato avanti le proprie funzioni».
Con l’uscita di scena di Barbagallo, si apre adesso la fase di individuazione del nuovo assessore che guiderà l’assessorato all’Agricoltura. Secondo i rumors sarà Luca Sammartino, esponente della Lega, ad avviarsi verso il ritorno in giunta.
