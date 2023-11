Sicilia meta preferita in autunno: +33.4% prenotazioni e boom presenze

La Sicilia è emersa come una destinazione turistica di grande successo per Emma Villas S.p.A., tour operator, nel 2023. La regione ha registrato un notevole aumento delle prenotazioni con più di 500 settimane prenotate e un aumento del 33,4% nelle prenotazioni estive (giugno-settembre) rispetto all’anno precedente. La Sicilia è diventata una delle mete preferite per i turisti, superando altre regioni popolari come la Puglia e la Sardegna.

Questo successo è stato guidato da una serie di fattori, tra cui il paesaggio mozzafiato della Sicilia, che offre una combinazione unica di mare, montagna e territorio vulcanico, protetto dall’UNESCO. La regione vanta anche un ricco patrimonio artistico e culturale, con influenze di diverse civiltà che hanno lasciato la loro impronta. La cucina siciliana è rinomata per la sua varietà e qualità, aggiungendo un tocco culinario alle esperienze dei visitatori.

SICILIA AMATA PER LE VACANZE DI SETTEMBRE

La Sicilia è stata anche la meta preferita per le vacanze di settembre, con un aumento del 47,7% nelle prenotazioni rispetto all’anno precedente. Questa tendenza di viaggiare in periodi di mezza stagione è diventata sempre più diffusa a livello nazionale, con milioni di italiani che hanno scelto di partire a settembre.

Inoltre, ottobre si è rivelato essere un mese ideale per una “fuga autunnale” in Sicilia, con oltre 45 settimane prenotate per una permanenza media di circa una settimana e mezza.