Sicilia: Cancelleri, "mi ricandidero' a presidenza Regione". Per la terza volta - Ragusa Oggi

Sicilia: Cancelleri, “mi ricandidero’ a presidenza Regione”. Per la terza volta

“Se mi ricandido alla presidenza della Regione Siciliana? Si, perche’ io amo la mia terra e vorrei davvero potere fare il massimo per poterla trasformare in meglio”. Lo ha detto il viceministro per le Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, intervenendo alla trasmissione “Casa Minutella”, su blogsicilia.it. Incalzato dal conduttore Massimo Minutella, il vice ministro ha inoltre affermato: “Scongiuro il lockdown nazionale perche’ sono convinto che l’attuale azione di misure restrittive in relazione alle criticita’ regionali sia la migliore soluzione”.

Per Cancelleri sarebbe la terza candidatura di fila alla presidenza della Regione Siciliana. L’attuale viceministro per le Infrastrutture, infatti, tento’ per la prima volta la scalata a Palazzo d’Orleans nel 2012: in quella occasione fini’ al terzo posto dopo Rosario Crocetta, eletto governatore, e Nello Musumeci. Nel 2017 una nuova sconfitta: Nello Musumeci fu eletto presidente della Regione sfiorando il 40% dei voti, Cancelleri arrivo’ secondo con il 34,6%.