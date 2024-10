Sicilia ad Assisi per le celebrazioni in onore di San Francesco, patrono d’Italia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha lanciato un appello accorato per la pace in occasione della festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, durante un incontro tra le autorità nel Palazzo municipale di Assisi. Quest’anno, com’è noto, è stata la Regione siciliana a portare l’olio per la lampada votiva in onore di San Francesco. Alla presenza del sindaco di Assisi, Stefania Proietti, e del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, Schifani ha sottolineato la gravità del momento storico attuale, caratterizzato da conflitti bellici devastanti che coinvolgono quotidianamente vittime innocenti.

Nel giorno di San Francesco una riflessione profonda

Schifani ha richiamato l’importanza di una riflessione profonda, affinché il mondo eviti un’escalation dei conflitti che minacciano non solo la nostra generazione, ma anche quelle future. Pur riconoscendo il ruolo dell’Italia nell’ambito dell’alleanza atlantica, ha espresso preoccupazione per il crescente allargamento delle guerre attuali, che rende il quadro internazionale sempre più complesso.

Il presidente ha quindi invitato tutti a una giornata di preghiera e riflessione, ricordando l’eredità di San Francesco, che ha sempre invocato la pace e la difesa degli ultimi. Un appello a tornare alla ragione e a impegnarsi per la costruzione di una democrazia sana e per il bene delle generazioni future.

Contributo fotografico: Salvo Bracchitta

© Riproduzione riservata