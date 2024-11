Si sposano nel bosco come in una favola. Auguri ai ragusani Andrea e Gaia. FOTO GALLERY

Un bosco incantato come cornice, un lungo tavolo allestito sotto gli alberi, e una coppia pronta a iniziare il loro viaggio insieme: così Andrea Grella e Gaia Firrincieli hanno deciso di celebrare il loro amore. Una cerimonia intima e suggestiva che, circondata dal verde e dalla serenità della natura, si è svolta nei giorni scorsi nella suggestiva Tenuta Savoca. Originario di Ragusa lui, nata a Bologna lei ma con profonde radici ragusane, Andrea e Gaia si sono conosciuti qualche estate fa proprio a Ragusa. Da quel momento, i loro cuori si sono legati in modo indissolubile, tanto da spingerli, dopo quattro anni di fidanzamento, a compiere il grande passo.

Nonostante vivano a Bologna, i due giovani hanno voluto tornare in Sicilia per sigillare il loro amore. La scelta del luogo, un bosco organizzato e curato, ha permesso loro di realizzare il sogno di un matrimonio immerso nella natura, senza difficoltà logistiche. Gli invitati, colpiti dalla particolare atmosfera, hanno vissuto una giornata unica e fuori dall’ordinario, resa speciale dall’allestimento elegante di un lungo tavolo in legno, decorato con semplicità e gusto, dove tutti hanno potuto condividere un pranzo indimenticabile sotto i rami degli alberi.

Andrea, ingegnere gestionale nato a Ragusa, e Gaia, architetto bolognese con profonde radici nella terra iblea, hanno così dato vita a un matrimonio che ha unito modernità e tradizione, natura e calore familiare. Il loro è stato un giorno che resterà impresso non solo nei loro cuori ma anche in quelli di tutti i presenti, che si sono sentiti parte di una favola tra cielo e terra. Auguri dalla redazione dI Ragusaoggi.it. Piu’ sotto tutte le foto del matrimonio decisamente insolito e ben riuscito.



Se anche voi vi state per sposare e volete un articolo sul vostro matrimonio contattateci via mail a info@ragusaoggi.it

© Riproduzione riservata