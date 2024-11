Sorpresa durante sfilata di moda, modello si ferma e chiede la mano alla fidanzata

Un fuori programma romantico e inaspettato ha sorpreso gli spettatori della sfilata di Andrea Versali durante la terza giornata di Sposinlove, la manifestazione dedicata al mondo del wedding in corso al centro espositivo SiciliaFiera di Misterbianco. Nel bel mezzo della passerella, Andrea Mazzaglia, 38 anni, modello e protagonista di uno dei momenti clou dell’evento, si è inginocchiato per chiedere la mano della sua fidanzata, Roberta Rodelli, di 31 anni. Una proposta che ha incantato il pubblico presente, rendendo ancora più speciale un evento già denso di emozioni. “Mi è sembrato romantico chiederle la mano in un’occasione come quella di oggi”, ha raccontato Andrea. “Così, a fine sfilata, l’ho portata in passerella con me e le ho dato l’anello”. Roberta ha risposto con un deciso sì, circondata dall’applauso entusiasta del pubblico, degli organizzatori, e del testimonial Versali, Luca Onestini, presente in veste di ambasciatore del brand.

Tra l’emozione e la sorpresa dei presenti, Onestini ha condiviso i suoi pensieri sul matrimonio: “Sono testimonial di un brand incredibile e credo nei valori del matrimonio. Un giorno succederà anche a me, ne sono convinto. Sogno una cerimonia molto intima, con pochi invitati, magari festeggiata in spiaggia”.

La proposta ha fatto da cornice perfetta alla presentazione della collezione Primavera/Estate 2025 di Andrea Versali, ispirata all’eleganza senza tempo di Capri. Gli abiti hanno portato in passerella tonalità azzurre e pastello, linee pulite e tessuti di alta qualità che omaggiano il fascino dell’isola. La moda ha continuato a stupire con le collezioni 2025 dei brand iconici del settore: Milena Sposa, Amelia Casablanca, Atelier Luccia, Dama Spose & Atelier Cutuli. Tra pizzi, merletti, abiti ampi e scollature seducenti, le tendenze del prossimo anno sono già pronte a conquistare i futuri sposi.

Alessandro Lanzafame, presidente di Eurofiere e organizzatore di Sposinlove, si è detto entusiasta per il successo della manifestazione: “Tutti i brand hanno portato in passerella capi di grande qualità, soddisfacendo i gusti e le esigenze delle coppie presenti. E siamo felici di aver assistito a una proposta di matrimonio proprio qui a Sposinlove, un contesto perfetto per celebrare l’amore”.

