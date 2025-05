Foto, video e dediche per Marco: Ragusa lo piange a soli 48 anni

Un dolore silenzioso e profondo ha colpito in queste ore la comunità di Ragusa per la prematura scomparsa di Marco Arena, venuto a mancare all’età di appena 48 anni dopo una lunga malattia affrontata con straordinario coraggio. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando attoniti amici, conoscenti e quanti avevano avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

Marco si era trasferito da tempo a Campobasso, dove viveva con la compagna e i due figli piccoli. Proprio lì si sono svolti i funerali, in un clima di commozione e raccoglimento. Ma anche a Ragusa, sua città natale, il cordoglio è stato immediato e sincero. In tanti hanno voluto ricordarlo condividendo sui social foto, video e pensieri personali: un piccolo, grande tributo a un uomo che, nonostante la sofferenza, non ha mai smesso di sorridere e di trasmettere gentilezza.

Chi lo conosceva lo descrive come una presenza discreta ma costante, un amico vero. E proprio gli amici hanno scelto di ricordarlo così: attraverso i momenti felici condivisi, con immagini che parlano di gite, risate, cene, abbracci. Un racconto collettivo che restituisce il ritratto di una persona amata e stimata. Le condoglianze della redazione di Ragusaoggi.it alla famiglia.

