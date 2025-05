Incidente mortale tra Donnalucata e Marina di Ragusa: auto prende fuoco dopo lo scontro, vittima muore carbonizzata. Ferita una 23enne

Un gravissimo incidente si è verificato nei pressi di Playa Grande, lungo la circonvallazione di Donnalucata, nel territorio di Scicli, nella strada che si innesta verso Marina di Ragusa. Due auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro, con conseguenze tragiche: una delle vetture, dopo l’impatto, ha preso fuoco e il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, è morto carbonizzato.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provato a domare le fiamme e soccorrere l’uomo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Scicli, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le attività di rilievo sono ancora in corso. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO ORE 17,55: IL CADAVERE SAREBBE DI UNA DONNA

Il corpo carbonizzato ritrovato all’interno dell’auto andata in fiamme sarebbe, secondo i primi riscontri, quello di una donna. La vettura coinvolta, presumibilmente una Peugeot, si è incendiata dopo il violento impatto con una Fiat 500. La vittima è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo e non ha avuto scampo: quando i soccorsi sono arrivati, l’auto era già completamente avvolta dalle fiamme. Non è ancora nota l’identità della persona deceduta. La conducente dell’altra auto, una Fiat 500, è rimasta ferita e trasportata in ospedale dal personale del 118.

AGGIORNAMENTO ORE 19

a cura di Pinella Drago

Sul posto dell’incidente, che da una prima ricostruzione dovrebbe essere frontale-laterale, è atteso il medico legale mentre sono già arrivati i carabinieri del NOR, il nucleo radiomobile della Compagnia di Modica, a supporto del lavoro in cui sono impiegati i componenti dei Vigli del Fuoco e gli uomini della Polizia Locale di Scicli che stanno lavorando con su strada anche il comandante Maria Rosa Portelli. Le fasi dei rilievi sono coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L’unico ferito, una giovane donna di 23 anni di Scicli, è stato trasportato in ambulanza, dall’equipe del 118, al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Si resta al momento in attesa delle determinazioni della Autorità Giudiziaria, per procedere al recupero della salma ed alla rimozione dell’auto.



