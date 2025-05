Paura in strada: due feriti dopo scontro frontale tra due auto sulla Chiaramonte-Comiso. Altro incidente vicino a Vittoria

Momenti di paura questa mattina, intorno alle 11:45, sulla strada provinciale 7 che collega Chiaramonte Gulfi a Comiso, teatro di un violento scontro frontale tra due auto, una Renault Kangoo e una Volkswagen Polo. L’incidente è avvenuto all’altezza di un distributore di carburante, per cause ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, fortunatamente in maniera non grave. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, una proveniente dal PTE di Chiaramonte e l’altra da Comiso. I feriti sono stati trasportati in ospedale: uno al “Giovanni Paolo II” di Ragusa, l’altro al “Guzzardi” di Vittoria.

La gestione della viabilità è stata affidata alla polizia locale di Chiaramonte Gulfi, mentre i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della radiomobile di Vittoria.

L’incidente ha provocato gravi rallentamenti in entrambe le direzioni, in un orario particolarmente critico per il traffico. La circolazione è tornata alla normalità intorno alle 16.00.

Un nuovo campanello d’allarme, dunque, sulla pericolosità della Sp 7: una strada trafficata, spesso teatro di incidenti, dove anche una piccola distrazione può trasformarsi in tragedia.

Stamani incidente a Vittoria

A Vittoria, un incidente stradale ha coinvolto un’auto e uno scooter. Il centauro, rimasto ferito, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Il sinistro è stato ripreso in video, mostrando il momento dell’impatto. Le forze dell’ordine sono al lavoro per fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente.

