La storia (quasi surreale) di un incidente stradale a Modica con multa da 7.000 euro

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 9 marzo lungo Viale Medaglie d’Oro, a Modica, coinvolgendo uno scooter guidato da un uomo di origine straniera e un’autovettura condotta da una giovane residente del posto.

Il conducente dello scooter, pur riportando contusioni a seguito dello scontro, è apparso inizialmente lucido e ha chiesto spiegazioni alla giovane automobilista. Tuttavia, in preda all’agitazione, ha sollevato il ciclomotore danneggiato e lo ha scagliato violentemente a terra, aumentando i danni già subiti dal mezzo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia locale e il personale sanitario del 118, che ha disposto il trasferimento del motociclista al Pronto Soccorso per ulteriori accertamenti e cure.

Dai controlli effettuati successivamente, è emerso che l’uomo – residente in Italia da circa dieci anni – guidava con una patente di guida straniera non convertita, nonostante l’obbligo di conversione entro un anno dall’ottenimento della residenza. Tale inadempienza ha fatto scattare sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 7.000 euro, includendo anche altre violazioni al Codice della Strada riscontrate dagli agenti.

Va ricordato che la normativa italiana in materia di patenti prevede la possibilità di conversione solo nel caso in cui esista un accordo di reciprocità tra l’Italia e il Paese di origine del conducente. In assenza di tale accordo, il documento non è ritenuto valido per la guida sul territorio nazionale dopo il primo anno di residenza.

L’incidente ha provocato rallentamenti temporanei al traffico in una delle arterie più trafficate della città, ma la circolazione è tornata regolare nel giro di poco tempo grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

