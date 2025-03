Si spegne per sempre il sorriso di Gada: la comunità stretta in un commovente addio. Donati gli organi

Santa Croce Camerina è sotto shock e dolore per la prematura scomparsa della 25enne Gada Heneien, giovane concittadina venuta a mancare improvvisamente a Torino a causa di un malore. La notizia ha scosso non solo la sua città natale, ma anche le comunità di Ragusa e delle zone limitrofe, dove Gada aveva lasciato un segno indelebile durante il suo percorso universitario e di crescita personale.



Il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, ha espresso il suo profondo cordoglio:

“Ho appreso con grande dolore della scomparsa di Gada, una giovane che rappresentava la speranza e la forza della nostra comunità. La sua prematura dipartita lascia un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari, degli amici e di tutti noi.”

Anche la città di Ragusa si è unita al cordoglio. Il sindaco Peppe Cassì ha dichiarato:

“Gada continuerà a vivere nel ricordo di chi ha avuto il privilegio di conoscerla. La sua generosità e il suo spirito saranno per sempre un faro per chi si batte ogni giorno per un futuro migliore.”



La comunità santacrocese, insieme ad amici e familiari, si è ritrovata dinnanzi casa di Gada Heneien in per un corteo silenzioso fino a Piazza degli Studi, dove ognuno ha ricordato la giovane e ha reso omaggio alla sua vita. Un gesto simbolico che voluto unire il dolore al ricordo, trasformando la sofferenza in un tributo d’amore.

In segno di vicinanza, la sorella di Gada ha avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia in questo momento difficile. Un gesto che testimonia come, anche nei momenti più bui, la solidarietà e l’unità possano essere le luci che rischiarano il cammino.

Gada Heneien aveva intrapreso un percorso di studi che l’aveva portata prima a Pisa e poi a Torino, dove aveva cercato di costruirsi un futuro lontano dalla sua terra. I funerali si svolgeranno questo giovedì 27 marzo alle ore 11 presso l’abitazione in via Tripoli.

