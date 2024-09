Si sente male su una nave da crociera al largo di Trapani: salvato dall’aeronautica militare

Questa notte, un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR dell’Aeronautica Militare, basato a Trapani, è intervenuto per un’operazione di soccorso urgente a bordo della nave da crociera Celebrity Equinox, a circa 120 chilometri dalle coste siciliane. L’equipaggio ha recuperato un marittimo di 59 anni che necessitava di cure ospedaliere immediate. L’intervento è stato richiesto dal 12° MRSC di Palermo, e il Comando Operazioni Aerospaziali ha attivato l’elicottero, che è decollato alle 3 di notte, raggiungendo la nave in 30 minuti.

E’ stato trasportato a Trapani

Nonostante le difficili condizioni meteo, l’equipaggio è riuscito a calare l’aerosoccorritore e una barella sul ponte della nave per recuperare il paziente, che è stato successivamente trasportato all’Ospedale Sant’Antonio di Trapani. Questa operazione rientra tra le attività di pubblica utilità del 15° Stormo, che garantisce servizi di ricerca e soccorso 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, per supportare la sicurezza degli equipaggi di volo e dei cittadini.

Dal 2018, il Reparto ha anche acquisito la capacità di lotta contro gli incendi boschivi, contribuendo alla prevenzione e gestione di emergenze su tutto il territorio nazionale.

