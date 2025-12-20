Si rompe un tubo, allagato il reparto di psichiatria di Ragusa: sette pazienti trasferiti

Intorno alle ore 7 di stamani, il reparto di psichiatria dell’Ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa è stato interessato da un allagamento causato dalla rottura di un tubo dell’impianto di condizionamento. L’episodio ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Ragusa, che hanno messo in sicurezza i locali e confermato che l’allagamento non era dovuto alle piogge degli ultimi giorni ma, purtroppo, dalla rottura di un tubo.

Durante le operazioni di emergenza, sette pazienti sono stati trasferiti precauzionalmente all’ospedale Busacca di Scicli, mentre altri sono rimasti nella struttura di Ragusa. Le operazioni di raccolta delle acque sono già state completate e si prevede che la situazione torni alla normalità nel corso della giornata.

L’episodio ha generato momenti di apprensione tra il personale ospedaliero, i pazienti e i loro familiari, ma grazie alla pronta risposta dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario non si sono registrati danni gravi né feriti.

Le autorità ospedaliere hanno assicurato che verranno verificate le condizioni dell’impianto per evitare che simili inconvenienti si ripetano, garantendo così la sicurezza dei pazienti e la continuità delle cure.

