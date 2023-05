Si inaugura a Ragusa la nuova Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno

A Ragusa sorgerà una nuova chiesa cristina Avventista del Settimo Giorno. L’inaugurazione si terrà sabato 6 maggio alle ore 10 in via Australia.

Si tratta di un momento molto importante per l’intera comunità avventista, in quanto la costruzione di questa chiesa è durata molti anni. «Siamo felici di poter aprire le porte della nostra chiesa a tutti coloro che vogliono unirsi a noi per celebrare questo evento.» – ha sottolineato il Pastore Daniele Passaretta.

UNA CERIMONIA APERTA A TUTTI

La cerimonia sarà aperta a tutti, senza distinzione di religione o credo.

La comunità della Chiesa cristiana Avventista del Settimo Giorno esiste sul territorio da più di 70 anni. Essa è molto conosciuta grazie alle numerose attività sociali che svolge, soprattutto iniziative di solidarietà.