Si inagura Domenica a Pozzallo il tratto rivalorizzato del lungomare Raganzino

E’ la festa della città, quella attesa per domenica nel centro marinaro ibleo, luogo di accoglienza e di integrazione. Si inaugura il secondo stralcio del lungomare Raganzino che è stato realizzato con lavori finanziati dalla Regione Sicilia. Lavori, per un importo di 750mila euro, che hanno permesso la riqualificazione e la valorizzazione della seconda parte del Lungomare Raganzino dopo quei lavori che hanno permesso di sistemare il primo stralcio costato 500 mila euro. I due interventi hanno trovato la loro collocazione nelle due amministrazioni del sindaco Roberto Ammatuna. Il primo stralcio nella prima legislatura ed il secondo in questa legislatura corrente.

Nuovo look per il lungomare Raganzino dopo i lavori nel lungomare Pietrenere che ha cambiato il volto del lato est della città.

Ripavimentazione, dissuasori di velocità, nuovo impianto di illuminazione con lampade a led. “L’intervento, come per il primo stralcio, è stato a totale carico della Regione – afferma il sindaco Ammatuna – senza incidere in alcun modo sulle casse comunali. E’ un’opera molto attesa dagli abitanti di questo quartiere e dell’intera città. Finalmente arriva una risposta concreta alle loro aspettative rimarcando il profilo di Pozzallo come città turistica, esaltandone le bellezze paesaggistiche. Domenica sarà un giorno di festa per la nostra città. Non svelo nulla per lasciare alla comunità pozzallese la gioia di scoprire cosa si è riusciti a fare per il lungomare Raganzino”. Si sa comunque che sul lungomare sono attese esibizioni con canti e balli promossi dalle realtà culturali e ricreative della città.