Si immerge e muore. Corpo sub recuperato da vigili del fuoco. Tragedia in mare in Sicilia

Tragedia del mare a Catania dove i Vigili del Fuoco hanno recuperato all’alba il corpo senza vita di un giovane sub nelle acque del lungomare. Le operazioni di recupero sono state portate avanti con determinazione dal Nucleo Sommozzatori, dalla Sezione Navale e da una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania.

La chiamata di soccorso è giunta alla Sala Operativa poco prima delle 19:30 di ieri sera, scatenando un’azione di ricerca frenetica per trovare il giovane sub disperso. Una boa è stata scoperta nello specchio d’acqua di fronte al viale Artale Alagona, mentre uno zaino è stato ritrovato sugli scogli di fronte all’Istituto Nautico. Questi elementi hanno segnalato la possibile zona in cui il sub potrebbe essere stato coinvolto in un incidente.

La Capitaneria di Porto ha supervisionato attentamente le operazioni di ricerca e recupero, lavorando in collaborazione con i Vigili del Fuoco per affrontare la situazione nel modo più efficace possibile.

Purtroppo stamani il ritrovamento del giovane ormai senza vita. Si sta cercando adesso di capire cosa sia successo.