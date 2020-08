Si festeggia il "Tartaday": dopo il lockdown, aumentati i nidi di Caretta Caretta in Sicilia e Calabria - Ragusa Oggi

Si festeggia il “Tartaday”: dopo il lockdown, aumentati i nidi di Caretta Caretta in Sicilia e Calabria

Il 13 agosto e’ il ‘Tartaday’, il giorno in cui si festeggiano le tartarughe marine: anche per questa specie, come per altre, i mesi di lockdown hanno significato una ‘rinascita’ con nidificazioni straordinarie.

Secondo Legambiente, infatti, l’estate post-Covid ha gia’ segnato un record: sono 160 i siti individuati sulle spiagge italiane dove si schiuderanno le uova di Caretta caretta: Sicilia, Calabria e Campania le regioni piu’ gettonate.

Il bilancio e’ ancora provvisorio perche’ le nidificazioni di ‘mamma tartaruga’ andranno avanti ancora per qualche giorno, ma gia’ e’ stato superato abbondantemente il numero di nidi trovato negli anni scorsi: 62 in Sicilia, 58 in Calabria, 25 in Campania, 8 in Puglia, 4 in Toscana, 3 nel Lazio.