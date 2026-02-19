Si è svegliata dal coma la ragazza di Monterosso Almo vittima di un incidente: sarà trasferita in un centro di riabilitazione

Si è svegliata e mostra segni di ripresa la giovane diciottenne di Monterosso Almo vittima di un grave incidente stradale il 20 gennaio scorso, in viale delle Americhe a Ragusa.

La giovane, che si trova ricoverata all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, sta meglio e non corre pericolo di vita. Le sue condizioni sono ancora molto serie e presto dovrà essere trasferita in un reparto specializzato a causa delle gravi fratture riportate. Con ogni probabilità la ragazza sarà affidata alle cure di una struttura specializzata a Messina.

Fine di un incubo quindi, per la cittadina di Monterosso Almo, particolarmente colpita dalla notizia del gravissimo incidente. La giovane era stata estratta dalle lamiere dell’auto che si era ribaltata. Le sue condizioni erano gravi e per alcune settimane è rimasta sedata e in coma farmacologico.

All’indomani dell’incidente, i giovani di Monterosso si erano riuniti in preghiera con una veglia organizzata nella Chiesa madre. Il giovane che si trovava alla guida della vettura, anch’egli rimasto ferito, per fortuna in maniera lieve, è stato denunciato a piede libero per l’alto tasso alcolemico.

