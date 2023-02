Si blinda il centro storico di Ragusa: ordinanza che vieta dagli alcolici ai monopattini

Il centro storico di Ragusa da tempo non gode di buona salute. Pochi gli avventori, pochi gli operatori commerciali. E quei pochi che ci sono lamentano spesso problemi di ordine pubblico. Spesso, infatti, la piazza adiacente alla cattedrale di San Giovanni è stata teatro, suo malgrado, di risse ed eventi violenti. Per non parlare del fatto che il sagrato della cattedrale è stato anche preso di mira dai vandali che hanno distrutto le panchine in pietra.

Il sindaco Peppe Cassì ha deciso di emanare un’ordinanza per evitare “comportamenti inopportuni”. L’ordinanza prevede il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e sanzioni amministrative per i trasgressori che vanno dai 25 ai 500 euro.

ORDINANZA: I CONTENUTI PRINCIPALI

Divieto di realizzare assembramenti, anche occasionali, non finalizzati alla corretta fruizione sociale dell’area, ed in special modo in forma di bivacco e con schiamazzi.

2) a partire dalla data odierna e fino al 30 giugno 2023, dalle ore 17.00 alle 06.00 di tutti i giorni, nell’area individuata di cui alla planimetria allegata:

il divieto, per le finalità e motivazioni di cui in premessa, della vendita di bevande alcoliche di qualsiasi qualità, quantità e gradazione presso tutti i pubblici esercizi, i distributori automatici (cosiddetti H24), esercizi di vicinato, minimarket e medie e grandi strutture di vendita all’interno precisando che tale divieto non opera nel caso in cui la vendita e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei pubblici esercizi autorizzati e nelle pertinenze esterne occupate in concessione;

il divieto non opera, inoltre, in occasione di sagre, eventi e manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune, fermo restando l’obbligo di utilizzare esclusivamente contenitori di carta.

da questo divieto restano escluse le bevande alcoliche acquistate dal cliente, presso i suddetti esercizi commerciali, all’interno di una spesa complessiva che comprenda anche altri generi alimentari e beni di consumo per un valore almeno pari a quello delle bevande alcoliche acquistate.

alle pizzerie, ai panifici, alle gastronomie ed alle rosticcerie è consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche unitamente agli alimenti acquistati.

3) a partire dalla data odierna e fino al 30 giugno 2023, dalle ore 17.00 alle 06.00 di tutti i giorni, nell’area individuata di cui alla planimetria allegata, il divieto di consumo all’aperto di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e/o alluminio, nonché il deposito, l’abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori in vetro, bottiglie di vetro, lattine e qualsiasi altra tipologia di rifiuto.

4) a partire dalla data odierna il divieto su tutto il sagrato antistante la Cattedrale di San Giovanni Battista del gioco con il pallone, dell’utilizzo di biciclette (velocipedi), monopattini, pattini o skateboard nonché l’utilizzo di qualsiasi diffusore musicale.