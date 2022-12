Ordinanza di Capodanno a Ragusa: niente vendita di bottiglie e lattine in occasione del concerto in piazza San Giovanni

Niente vendita di bottiglie e lattine per il concerto di Roberto Ferrari di Radio Deejay durante la notte di Capodanno di oggi, 31 dicembre.

E’ stata infatti emanata ordinanza sindacale nella quale si vieta, a partire dalle ore 22 del 31 dicembre e fino alle 6 dell’1 gennaio 2023, agli organizzatori, agli esercenti di pubblici esercizi, ristoratori, esercizi commerciali, attività artigianali del settore alimentare e non alimentare, ai titolari di distributori automatici di bevande, ubicati nei pressi dell’area dove si svolgerà la manifestazione, di vendere bevande in bottiglie di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore di vetro e altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro.



Il divieto si estende anche all’introduzione all’interno di Piazza San Giovanni da parte dei cittadini di bottiglie di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore di vetro e altre bevande contenute in lattine e in bottiglie di vetro.