Si arricchisce la biblioteca di Modica con i volumi donati da Conad - Ragusa Oggi

Si arricchisce la biblioteca di Modica con i volumi donati da Conad

La Biblioteca Comunale Salvatore Quasimodo di Modica arricchisce la collezione dei libri per ragazzi grazie alla Donazione di 20 volumi ad opera del Direttore di Conad Liccumie Santo Italia.

La biblioteca dei ragazzi da oggi dispone delle serie complete edite dalla Conad negli ultimi anni:

Scrittori di classe – Storie e fumetti, ispirata a tutti i personaggi di Topolino: Paperino, Paperinik, Zio Paperone, Topolino, Minnie, Indiana Pipps, Nonna Papera e Pippo faranno scoprire ai ragazzi i segreti della buona alimentazione. Ogni volume contiene anche tanti giochi, quiz e curiosità.

Scrittori di classe – Salviamo il pianeta, serie legata al personaggio Geronimo Stilton alle prese con i suoi amici per salvaguardare il mondo; un progetto, che si è avvalso della prestigiosa collaborazione del WWF, per educare i ragazzi ai grandi valori dell’ecologia e del rispetto per la natura, comprendendo l’importanza di proteggere e salvaguardare il pianeta.

Scrittori di Classe – Cronisti di Sport, serie di libri dedicata alle interviste condotte dai ragazzi con i campioni dello sport e con lo scopo di educare allo sport, per educare ai valori sani della vita e dello stare insieme: il rispetto, l’impegno, il sacrificio, l’umiltà.

Tutti i volumi sono ora disponibili per i giovani utenti della biblioteca.

Desidero ringraziare la Conad – ha dichiarato il Sindaco Abbate – per averci dato l’opportunità di arricchire sempre di più la biblioteca comunale e soprattutto, grazie a questo gesto, siamo riusciti ad ampliare il corner dedicato ai ragazzi, che in tanti frequentano la biblioteca.