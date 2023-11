Sgravio del 50% della Tosap per le attività di somministrazione. Modifica approvata in Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Ragusa ha recentemente approvato all’unanimità una modifica al regolamento che disciplina la Tassa Occupazione Suolo Pubblico (Tosap). La modifica, in particolare, riguarda l’articolo 47 comma 2, introducendo uno sgravio del 50% per tutte le attività di somministrazione che utilizzano l’area esterna dei locali per un periodo inferiore ai 12 mesi.

L’iniziativa è stata promossa dall’assessorato allo sviluppo economico e dall’assessorato al bilancio del Comune di Ragusa. La proposta è stata votata all’unanimità in consiglio comunale, rappresentando un risultato significativo frutto di un lavoro di concertazione.

L’approvazione di questa modifica alla Tosap rappresenta un passo importante per favorire le attività di somministrazione nel territorio comunale. In particolare, l’introduzione dello sgravio del 50% mira a incentivare l’utilizzo delle aree esterne dei locali, contribuendo alla dinamicità del tessuto imprenditoriale locale.

L’obiettivo della modifica è quello di agevolare le attività che, per un periodo inferiore ai 12 mesi, utilizzano spazi esterni per la somministrazione di prodotti e servizi. Questa iniziativa potrebbe avere impatti positivi sulle attività commerciali, consentendo loro di ottimizzare le risorse e rendere più accessibile la fruizione degli spazi esterni.

L’attenzione del Consiglio Comunale non si limita solo alla Tosap, ma mira anche alla valorizzazione e riqualificazione del centro storico di Ragusa. Queste azioni sono orientate a preservare la vitalità del centro storico, tenendo conto delle esigenze della comunità locale e del miglioramento complessivo dell’ambiente urbano.

La modifica della Tosap rappresenta quindi un passo concreto verso la creazione di un ambiente imprenditoriale favorevole e la promozione della vivacità del centro storico, senza trascurare il benessere e le esigenze della comunità.