L’Istituto superiore “Giorgio La Pira” non và soppresso. Direttiva della giunta Ammatuna

In mezzo rigo si ipotizza quello che potrebbe accadere per l’Istituto di Istruzione superiore “Giorgio La Pira” a Pozzallo. Dagli interventi di dimensionamento…”si preavvisa la soppressione” nell’ambito del piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale dettato dai criteri contenuti nel decreto assessoriale del 24 luglio scorso. Tanto quanto basta per alzare le antenne ed intervenire con estrema convinzione. Quanto fatto dall’Amministrazione del sindaco Roberto Ammatuna che, con proprio atto deliberativo, si è espressa a favore del mantenimento della scuola superiore mettendo sul tavolo precise motivazioni. “Il Comune di Pozzallo è sede di un solo Istituto di Istruzione superiore, di cui si preavvisa la soppressione, nonostante esso svolge un ruolo importante nei traffici marittimi nel Mediterraneo, con il suo Porto e con la sua Capitaneria di Porto che ha svolto e svolge una importantissima e delicatissima funzione sulla questione degli sbarchi degli immigrati per la sua posizione strategica nel cuore del Mediterraneo e che il governo italiano e le istituzioni europee pongono grande attenzione sulla città che con un impegno enorme lavora per nome e per conto dell’Italia e dell’Europa – sottolinea l’Amministrazione Ammatuna nel suo provvedimento – la città ha un’altissima percentuale di marittimi fra le più alte d’Italia che danno un contributo importante al funzionamento della marineria mondiale e l’Istituto di Istruzione superiore ‘Giorgio La Pira’ è l’unico esistente in provincia di Ragusa perchè Pozzallo è l’unico comune marinaro della provincia”.

L’importanza dell’Istituto superiore “Giorgio La Pira” di Pozzallo.

Il numero degli scritti – sottolineano da palazzo La Pira – è in controtendenza con il calo delle nascite e fa registrare un aumento. C’è, infatti, un incremento di oltre 70 studenti in questo anno scolastico 2024/2025 rispetto all’anno 2022/2023. Inoltre offre quattro percorsi di studi che equivalgono ad amministrazione, finanza e marketing, trasporti e logistica – istituto tecnico nautico, liceo scientifico con indirizzo sportivo ed un percorso di secondo livello serale che arricchisce l’offerta formativa del territorio. Da tenere presente, nel chiedere il mantenimento della scuola superiore ed evitarne la soppressione, l’avvio della collaborazione con la Fondazione I.T.S. Aerospazio, scuola ad alta specializzazione tecnicologica post diploma, che è unica in provincia di Ragusa e la necessita della presenza del personale di segreteria per la complessa gestione dei finanziamenti a carico del PNRR e di altri misure economiche.

