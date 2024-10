Rinviati di un giorno i lavori di messa in sicurezza del cantiere sulla Sp. 18 Vittoria – Santa Croce

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, i lavori di messa in sicurezza del cantiere per la ricostruzione del ponte sul fiume Ippari, danneggiato dalle piogge intense dello scorso sabato, sono stati rinviati. I lavori, inizialmente previsti per domani, 23 ottobre, si terranno giovedì 24 ottobre.

Si invitano pertanto i cittadini a utilizzare percorsi alternativi per evitare eventuali disagi e a prestare particolare attenzione alla segnaletica che sarà posizionata lungo il tratto stradale interessato.

