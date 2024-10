Community Cleanup pulisce il parco Giovanni Paolo II a Ragusa

Con lo slogan “Facciamo Comunità”, la Community Cleanup si terrà domenica 27 ottobre alle 9:30, con ritrovo in via Natalelli, per una giornata di pulizia ambientale all’interno del Parco Giovanni Paolo II, noto come Vallata Santa Domenica. L’evento fa parte del programma “Plastic Free” e offrirà ai partecipanti un’opportunità per contribuire alla cura dell’ambiente, ma anche per condividere momenti insieme.

Verrà fornito tutto il materiale necessario per la raccolta dei rifiuti, e la giornata sarà arricchita da varie attività: un pic-nic condiviso, un laboratorio creativo, una jam session musicale e una pausa merenda. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con diverse associazioni, tra cui Plastic Free, Nuova Acropoli, Sahara Club 4X4, Ragusa Attiva e Ratapunto, con il supporto di alcuni sponsor.

